Голанд та Ракитич - у старті на матч Манчестер Сіті - Севілья

Джерело - Чемпіон.
У матчі за Суперкубок УЄФА Манчестер Сіті зіграє із Севільєю.
Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке, Ковачич, Родрі, Гріліш, Фоден, Палмер, Голанд
Запасні: Ортега, Карсон, Діаш, Філліпс, Стоунз, Лапорт, Альварес Х., Гомес С., Перроне, Бобб, Люїс, МакАті
Севілья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Жордан, Ракитич, Окампос, Торрес О., Ламела, Ен-Несирі
Запасні: Дмитрович, Гаттоні, Педроса, Монтіель, Сусо, Мір, Корона, Соу, Гомес, Хуанлу, Салас, Буено
Матч розпочнеться о 22:00.