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Голанд та Ракитич - у старті на матч Манчестер Сіті - Севілья

Голанд та Ракитич - у старті на матч Манчестер Сіті - Севілья
Сьогодні 21:10 203 0
Голанд та Ракитич - у старті на матч Манчестер Сіті - Севілья
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

У матчі за Суперкубок УЄФА Манчестер Сіті зіграє із Севільєю.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке, Ковачич, Родрі, Гріліш, Фоден, Палмер, Голанд

Запасні: Ортега, Карсон, Діаш, Філліпс, Стоунз, Лапорт, Альварес Х., Гомес С., Перроне, Бобб, Люїс, МакАті

Севілья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Жордан, Ракитич, Окампос, Торрес О., Ламела, Ен-Несирі

Запасні: Дмитрович, Гаттоні, Педроса, Монтіель, Сусо, Мір, Корона, Соу, Гомес, Хуанлу, Салас, Буено

Матч розпочнеться о 22:00.

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