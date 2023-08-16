Ексгравець Барселони Деку став спортивним директором клубу

Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Барселони Деку призначений спортивним директором.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт розрахований на 3 сезони.
На посаді спортивного директора він замінить Йорді Кройффа.
🤝 Deco, new FC Barcelona sporting director— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2023
✍️ The first team player between 2004 and 2008 signs a contract as sporting director at the Club for the next three seasons
Нагадаємо, Барселона хоче орендувати захисника Сіті.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!