Ексгравець Барселони Деку став спортивним директором клубу

Колишній гравець Барселони Деку призначений спортивним директором.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований на 3 сезони.

На посаді спортивного директора він замінить Йорді Кройффа.

🤝 Deco, new FC Barcelona sporting director



✍️ The first team player between 2004 and 2008 signs a contract as sporting director at the Club for the next three seasons