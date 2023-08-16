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Ексгравець Барселони Деку став спортивним директором клубу

Контракт розрахований на 3 сезони
Сьогодні 15:36 209 0
Ексгравець Барселони Деку став спортивним директором клубу
#Барселона, #Деку

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Барселони Деку призначений спортивним директором.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований на 3 сезони.

На посаді спортивного директора він замінить Йорді Кройффа.

Нагадаємо, Барселона хоче орендувати захисника Сіті.

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