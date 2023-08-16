Асист Кривцова допоміг Інтер Маямі вийти в фінал Кубка ліги МЛС

Сергій Кривцов відзначився гольовою передачею

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі розгромив Філадельфію Юніон у межах півфіналу Кубка ліги.

Матч завершився з рахунком 1:4.

Кубок ліги

16 серпня

Філадельфія Юніон - Інтер Маямі 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 3 Мартінес, 0:2 - 20 Мессі, 0:3 - 45+3 Альба, 1:3 - 73 Бедоя, 1:4 - 84 Руїс

Українець Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі Інтер Маямі та відзначився гольовою передачею.

У фінал Інтер Маямі зустрінеться з Нешвіллом, який виявився сильнішим за Монтеррей.

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