Асист Кривцова допоміг Інтер Маямі вийти в фінал Кубка ліги МЛС

Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі розгромив Філадельфію Юніон у межах півфіналу Кубка ліги.
Матч завершився з рахунком 1:4.
Кубок ліги
16 серпня
Філадельфія Юніон - Інтер Маямі 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 3 Мартінес, 0:2 - 20 Мессі, 0:3 - 45+3 Альба, 1:3 - 73 Бедоя, 1:4 - 84 Руїс
Українець Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі Інтер Маямі та відзначився гольовою передачею.
У фінал Інтер Маямі зустрінеться з Нешвіллом, який виявився сильнішим за Монтеррей.
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