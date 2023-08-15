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Епіцентр переграв Прикарпаття, Вікторія вибила Інгулець: результати матчів Кубка України

Результати матчів Кубка України
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Епіцентр переграв Прикарпаття, Вікторія вибила Інгулець: результати матчів Кубка України
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього попереднього етапу Кубка України-2023/2024.

Кубок України 2023/2024
Третій попередній етап
15 серпня

Кудрівка - ФСК Маріуполь 2:2 (1:0) - після пенальті  6:7

Голи: 1:0 - 4 Кулик, 1:1 - 49 Пентелейчук, 2:1 - 74 Кулик, 2:2 - 83 Пентелейчук

Прикарпаття - Епіцентр 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Гринь, 0:2 - 76 Мороз, 1:2 - 88

Звягель - ЮКСА 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 4 Ндукве, 2:0 - 25 Ващишин (пен), 3:0 - 27 Фесенко, 4:0 - 78 Оринчак

Тростянець - Гірник-Спорт 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Нижник, 1:1 - 63 Сліпухін, 1:2 - 90+4

Локомотив (Київ) - Лівий берег 0:2  (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Литовченко, 0:2 - 70 Войцеховський

Інгулець - Вікторія 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 19 Долінський

Миколаїв (Львівська обл.) - Агробізнес 1:3 (0:1, 1:1, 1:2)

Голи: 0:1 - 8 Волков, 1:1 - 50 Цюпка, 1:2 - 105 Равлик, 1:3 - 120+4

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