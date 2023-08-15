Славія хоче позбутися Качараби

Тарас Качараба може змінити клуб

У празькій Славії не розраховують на українського центрального захисника Тараса Качарабу.

Про це повідомляє ізраїльське видання Sport5.co.il з посиланням на чеську журналістку.

Головний тренер Славії Їндржих Трпишовський вважає, що в команді є кращі захисники і планує використовувати саме їх.

За інформацією джерела, наступним клубом 28-річного центрбека може стати Маккабі Тель-Авів. Сума трансферу може скласти близько 1,3 мільйона євро, але рішення щодо продажу українця буде прийматися коли стане зрозуміло, чи виступатиме Славія на груповому етапі Ліги Європи.

Цього сезону Качараба не взяв участі в жодному з матчів Славії.

Раніше повідомлялося, що Максим Таловєров може покинути Славію.