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Ліверпуль спробує підписати наймолодшого капітана ЧС-2022

Сьогодні 14:55 265 0
Ліверпуль спробує підписати наймолодшого капітана ЧС-2022
#Ліверпуль

Джерело - isport.ua.

Ліверпуль активно цікавиться хавбеком Лідса Тайлером Адамсом.

Про це повідомляє 90Min.

Після того, як зірвалися переходи Мойзеса Кайседо і Ромео Лавії, мерсисайдці переключили свою увагу на американського півзахисника.

У теорії, у Юргена Клоппа є ще варіанти на ринку, проте німецький фахівець хотів би бачити капітана американської збірної.

Крім того, в контракті хавбека прописані відступні в 20 млн фунтів, які Ліверпуль з легкістю може закрити. Борнмут уже запропонував виплатити необхідну суму.

Напередодні Челсі зіграв внічию з Ліверпулем.

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