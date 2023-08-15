Ліверпуль спробує підписати наймолодшого капітана ЧС-2022

Ліверпуль активно цікавиться хавбеком Лідса Тайлером Адамсом.

Про це повідомляє 90Min.

Після того, як зірвалися переходи Мойзеса Кайседо і Ромео Лавії, мерсисайдці переключили свою увагу на американського півзахисника.

У теорії, у Юргена Клоппа є ще варіанти на ринку, проте німецький фахівець хотів би бачити капітана американської збірної.

Крім того, в контракті хавбека прописані відступні в 20 млн фунтів, які Ліверпуль з легкістю може закрити. Борнмут уже запропонував виплатити необхідну суму.

Напередодні Челсі зіграв внічию з Ліверпулем.