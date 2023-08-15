Монако оголосив про перехід хавбека Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Опорний півзахисник Ювентуса Денис Закарія перебрався до Монако.
Про це клуби оголосили у соцмережах.
Туринці протягом чотирьох років отримають 20 млн євро за швейцарця. Контракт гравця з новим клубом розрахований до літа 2028 року.
Нагадаємо Закарія перейшов до Ювентуса з Борусії Менхенгладбах взимку 2022 року за 6 млн євро. За цей час хавбек зіграв за "стару синьйору" всього 11 матчів.
🆕❤️🤍#WelcomeZakaria pic.twitter.com/JB9ctEOMbU— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2023
Напередодні Монако переміг Клермон.