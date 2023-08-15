Монако оголосив про перехід хавбека Ювентуса

Закарія продовжить кар'єру у Франції

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Ювентуса Денис Закарія перебрався до Монако.

Про це клуби оголосили у соцмережах.

Туринці протягом чотирьох років отримають 20 млн євро за швейцарця. Контракт гравця з новим клубом розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо Закарія перейшов до Ювентуса з Борусії Менхенгладбах взимку 2022 року за 6 млн євро. За цей час хавбек зіграв за "стару синьйору" всього 11 матчів.

Напередодні Монако переміг Клермон.