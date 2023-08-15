Ракув Кочергіна зіграє з Арісом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 серпня, відбудеться 10 матчів третього попереднього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

В одному з матчів зіграє польський Ракув, у складі якого грає українець Владислав Кочергін. Ракув на виїзді зустрінеться з кіпріотським Арісом. У першому матчі Ракув переміг з рахунком 2:1 (один з голів забив Кочергін).

Відзначимо, що один з 10 матчів буде першим, а не матч-відповідь. Це у протистояння Динамо (Хорватія) - АЕК (Греція).

Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів на 15 серпня: