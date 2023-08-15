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Ракув Кочергіна зіграє з Арісом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:24 341 0
Ракув Кочергіна зіграє з Арісом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
#Брага, #Галатасарай, #Марсель, #ПСВ, #Ракув, #Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 серпня, відбудеться 10 матчів третього попереднього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

В одному з матчів зіграє польський Ракув, у складі якого грає українець Владислав Кочергін. Ракув на виїзді зустрінеться з кіпріотським Арісом. У першому матчі Ракув переміг з рахунком 2:1 (один з голів забив Кочергін).

Відзначимо, що один з 10 матчів буде першим, а не матч-відповідь. Це у протистояння Динамо (Хорватія) - АЕК (Греція).

Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів на 15 серпня:

  • 20:00. Аріс (Кіпр) - Ракув (Польща). Перший матч 1:2
  • 20:00. Маккабі Хайфа (Ізраїль) - Слован (Словаччина). Перший матч 2:1
  • 20:00. Молде (Норвегія) - Клаксвік (Фарерські острови). Перший матч 1:2
  • 20:00. Спарта (Чехія) - Копенгаген (Данія). Перший матч 0:0
  • 21:00. Бачка-Топола (Сербія) - Брага (Португалія). Перший матч 0:3
  • 21:00. Галатасарай (Туреччина) - Олімпія (Словенія). Перший матч 3:0
  • 21:00. Динамо (Хорватія) - АЕК (Греція)
  • 21:30. Серветт (Швейцарія) - Рейнджерс (Шотландія). Перший матч 1:2
  • 21:30. Штурм (Австрія) - ПСВ (Нідерланди). Перший матч 1:4
  • 22:00. Марсель (Франція) - Панатінаїкос (Греція). Перший матч 0:1
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