Прикарпаття прийме Епіцентр, Інгулець зіграє з Вікторією: розклад матчів Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 серпня, відбудуться сім матчів третього попереднього етапу Кубка України з футболу сезону 2023/24 років.
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Одними з центральних матчів будуть зустрічі між клубами Першої ліги. Так, Прикарпаття вдома зіграє з Епіцентром. Вікторія завітає у гості до Інгульця.
Кубок України з футболу
Третій попередній етап
15 серпня 2023 рік
- 13:00. Кудрівка - ФСК Маріуполь
- 15:00. Прикарпаття - Епіцентр
- 15:00. Звягель - ЮКСА
- 15:00. Тростянець - Гірник-Спорт
- 16:00. Локомотив (Київ) - Лівий берег
- 16:00. Інгулець - Вікторія
- 17:00. Миколаїв (Львівська обл.) - Агробізнес
Завтра, 16 серпня, відбудеться ще один матч:
- 16:00. Скала 1911 - Нива (Тернопіль)