Прикарпаття прийме Епіцентр, Інгулець зіграє з Вікторією: розклад матчів Кубка України

Сьогодні буде зіграно сім матчів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 серпня, відбудуться сім матчів третього попереднього етапу Кубка України з футболу сезону 2023/24 років.

Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

Одними з центральних матчів будуть зустрічі між клубами Першої ліги. Так, Прикарпаття вдома зіграє з Епіцентром. Вікторія завітає у гості до Інгульця.

Кубок України з футболу

Третій попередній етап

15 серпня 2023 рік

13:00. Кудрівка - ФСК Маріуполь

15:00. Прикарпаття - Епіцентр

15:00. Звягель - ЮКСА

15:00. Тростянець - Гірник-Спорт

16:00. Локомотив (Київ) - Лівий берег

16:00. Інгулець - Вікторія

17:00. Миколаїв (Львівська обл.) - Агробізнес

Завтра, 16 серпня, відбудеться ще один матч: