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Прикарпаття прийме Епіцентр, Інгулець зіграє з Вікторією: розклад матчів Кубка України

Сьогодні буде зіграно сім матчів
Сьогодні 09:11 128 0
Прикарпаття прийме Епіцентр, Інгулець зіграє з Вікторією: розклад матчів Кубка України
#Агробізнес, #Вікторія, #Епіцентр, #Інгулець, #Лівий берег, #Прикарпаття

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 серпня, відбудуться сім матчів третього попереднього етапу Кубка України з футболу сезону 2023/24 років.

Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

Одними з центральних матчів будуть зустрічі між клубами Першої ліги. Так, Прикарпаття вдома зіграє з Епіцентром. Вікторія завітає у гості до Інгульця.

Кубок України з футболу
Третій попередній етап
15 серпня 2023 рік
  • 13:00. Кудрівка - ФСК Маріуполь
  • 15:00. Прикарпаття - Епіцентр
  • 15:00. Звягель - ЮКСА
  • 15:00. Тростянець - Гірник-Спорт
  • 16:00. Локомотив (Київ) - Лівий берег
  • 16:00. Інгулець - Вікторія
  • 17:00. Миколаїв (Львівська обл.) - Агробізнес

Завтра, 16 серпня, відбудеться ще один матч:

  • 16:00. Скала 1911 - Нива (Тернопіль)
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