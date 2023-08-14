Окслейд-Чемберлен перейшов у Бешикташ

Джерело - Чемпіон.
Англійський півзахисник Алекс Окслейд-Чемберлен став гравцем Бешикташа.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Гравець підписав трирічний контракт. Відповідно до умов угоди, англієць отримуватиме 1,7 млн євро на рік.
Нагадаємо, Окслейд-Чемберлен виступав за Ліверпуль з літа 2017 року, куди перейшов за 38 мільйонів євро з Арсеналу. З того часу він відіграв 146 матчів, в яких забив 18 голів та віддав 15 асистів.
Alexander Oxlade-Chamberlain’in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 14, 2023
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