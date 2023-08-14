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Кайседо пройшов медогляд перед трансфером у Челсі

Кайседо підпише контракт з лондонцями до літа 2031 року
Сьогодні 15:49 205 0
Кайседо пройшов медогляд перед трансфером у Челсі
Фото: Getty Images
#Брайтон, #Челсі, #Мойсес Кайседо

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо близький до трансферу в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні вранці еквадорець успішно пройшов медогляд перед завершенням угоди.

Кайседо підпише контракт з лондонцями до літа 2031 року з опцією продовження ще на сезон.

Сума трансферу складе 115 мільйонів фунтів.

Раніше Челсі зіграв внічию з Ліверпулем.

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