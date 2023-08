Кайседо пройшов медогляд перед трансфером у Челсі

Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо близький до трансферу в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні вранці еквадорець успішно пройшов медогляд перед завершенням угоди.

Кайседо підпише контракт з лондонцями до літа 2031 року з опцією продовження ще на сезон.

Сума трансферу складе 115 мільйонів фунтів.

Moisés Caicedo has just completed the main part of his medical tests started around 9am UK time 🚨🔵 #CFC



Now time to sign the contract as new Chelsea player until June 2031 with an option until 2032. pic.twitter.com/U2lSxmVirc