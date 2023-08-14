Кайседо пройшов медогляд перед трансфером у Челсі

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо близький до трансферу в Челсі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сьогодні вранці еквадорець успішно пройшов медогляд перед завершенням угоди.
Кайседо підпише контракт з лондонцями до літа 2031 року з опцією продовження ще на сезон.
Сума трансферу складе 115 мільйонів фунтів.
Moisés Caicedo has just completed the main part of his medical tests started around 9am UK time 🚨🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023
Now time to sign the contract as new Chelsea player until June 2031 with an option until 2032. pic.twitter.com/U2lSxmVirc
Раніше Челсі зіграв внічию з Ліверпулем.
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