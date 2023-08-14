Челсі домовився про трансфер хавбека Брайтона Кайседо

Сума переходу стане рекордною для АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Брайтона Мойсес Кайседо продовжить кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Челсі заплатить за гравця 115 мільйонів фунтів. Це новий британський рекорд за розміром відступних.

Контракт буде розрахований до 2031 року з опцією продовження до 2032. Також вже запланований медогляд.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee 🚨🔵🇪🇨 #CFC



£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.



Medical tests, booked.



Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023

До трансферу гравця був близький Ліверпуль.

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