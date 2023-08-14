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Челсі домовився про трансфер хавбека Брайтона Кайседо

Сума переходу стане рекордною для АПЛ
Сьогодні 08:50 250 0
Челсі домовився про трансфер хавбека Брайтона Кайседо
Фото: Getty Images
#Брайтон, #Челсі, #Мойсес Кайседо

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Брайтона Мойсес Кайседо продовжить кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Челсі заплатить за гравця 115 мільйонів фунтів. Це новий британський рекорд за розміром відступних.

Контракт буде розрахований до 2031 року з опцією продовження до 2032. Також вже запланований медогляд.

До трансферу гравця був близький Ліверпуль.

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