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Аль-Ахлі домовився з Наполі про перехід Зелінського

Трансфер оцінюється у 32 мільйони євро
Сьогодні 09:36 230 0
Аль-Ахлі домовився з Наполі про перехід Зелінського
#Аль-Ахлі, #Наполі, #Пйотр Зелінський

Джерело - Чемпіон.

Аль-Ахлі досяг домовленості щодо переходу півзахисника Наполі Пйотра Зелінського.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Трансфер 29-річного поляка обійдеться саудитам у 32 мільйони євро.

Зелінський підпише контракт на три сезони з зарплатнею у 15 мільйонів євро за рік.

Нагадаємо, Наполі підпише бразильського захисника.

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