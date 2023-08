Аль-Ахлі домовився з Наполі про перехід Зелінського

Аль-Ахлі досяг домовленості щодо переходу півзахисника Наполі Пйотра Зелінського.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Трансфер 29-річного поляка обійдеться саудитам у 32 мільйони євро.

Зелінський підпише контракт на три сезони з зарплатнею у 15 мільйонів євро за рік.

