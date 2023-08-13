Про що йдеться в новій заяві іспанської організації

Джерело - Суспільне Спорт.

Ла-Ліга подала офіційну скаргу на ПСЖ до Єврокомісії, вищого органу виконавчої влади Європейського Союзу, через спотворення ринку шляхом отримання іноземних інвестицій.

Про це повідомляє офіційний сайт іспанської організації.

Публічні претензії Ла-Ліги до чемпіонів Франції тягнуться з минулого року, коли ПСЖ втримав свого найкращого бомбардира Кіліана Мбаппе в команді, уклавши з форвардом новий контракт. Очікувалося, що футболіст приєднається до іспанського Реала, з яким Мбаппе пов'язують і донині.

Відтоді Ла Ліга скаржилася до УЄФА на ПСЖ та Манчестер Сіті, яких звинувачувала в порушенні правил фінансового фейрплей. Обидва клуби за попереднє десятиліття отримали значний фінансовий поштовх з боку катарських та еміратських інвесторів відповідно, покращивши свої спортивні результати після низки гучних трансферів.

Іспанська ліга посилається на нову норму Єврокомісії, що стосується іноземного субсидування європейських компаній з-за меж ЄС. Відповідне положення набуло чинності минулого місяця й має на меті регулювати викривлення ринку через субсидії іноземних держав, що не належать до країн Європейського Союзу.

Ла-Ліга відтак наполягає, що ПСЖ отримує іноземні субсидії від держави Катар, що дозволило йому покращити своє змагальне становище, відтак створюючи значні викривлення в кількох національних та європейських ринках".

"ПСЖ отримує ресурси на неринкових умовах, що спотворює декілька тісно пов'язаних ринків та дозволяє ПСЖ використовувати ці іноземні субсидії для підписання провідних гравців та тренерів, що значно перевищують їхній потенцій за звичної ринкової ситуації. ПСЖ також має змогу отримувати спонсорський дохід, що не відповідає ринковій вартості. Це дозволяє їм посилювати спортивні результати, а також позначається на здатності суперників залучати [гравців та тренерів]", - йдеться у заяві ліги.

Ла-Ліга вірить, що Європейська комісія за рахунок нових регулятивних інструментів ухвалить необхідні заходи, аби позбутися ринкових викривлень, як-от наведених вище, що серйозно б'ють по спортивній екосистемі.