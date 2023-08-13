Барселона може підписати Фелікса

Так станеться у разі зриву трансферу Неймара

Барселона може підписати Жоау Фелікса в разі зриву угоди щодо переходу Неймара.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як відомо, каталонський клуб хотів підписати Неймара з ПСЖ цього літа, але зараз бразилець близький до переходу в Аль-Хіляль - переговори перебувають на просунутій стадії.

Саудівський клуб вже направив стороні Неймара документи на перевірку, зараз угода залежить від гравця. Найближчими тижнями Барселона може спробувати відновити переговори щодо Фелікса. Це станеться, якщо Неймар не приєднається до Барселони.

Нагадаємо Барселона близька до оренди Канселу з Манчестер Сіті.