Тулуза та Монако здобули перемоги: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 1-го туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13-го серпня, у межах 1-го туру французької Ліги 1 відбулися 4 матчі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

1 тур, 13 серпня

Брест - Ланс 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Сотока, 0:2 - 22 Мачадо, 45+2 дель Катсільйо, 2:2 - 56 Лала, 3:2 - 87 дель Кастільйо

Клермон - Монако 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 В'єтеска, 1:1 - 26 Вандерсон, 1:2 - 43 Бен Єддер, 2:2 - 53 Мухаммед Чам, 2:3 - 70 Бен Єддер, 2:4 - 90+3 Акліуш

Монпельє - Гавр 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Льоріс, 1:1 - 58 Адамс, 2:1 - 60 Адамс, 2:2 - 90+1 Грандсір

Нант - Тулуза 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Мухамед, 1:1 - 62 Абухлаль, 1:2 - 90+1 Ніколайсен

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у чемпіонат Франції:

18:05 Ренн - Мец

21:45 Страсбур - Ліон

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