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Арсенал без Зінченка переміг Ноттінгем, Борнмут із Забарним розписав мирову з Вест Гемом: результати матчів АПЛ

Результати матчів 1-го туру АПЛ
Сьогодні 19:25 516 0
Арсенал без Зінченка переміг Ноттінгем, Борнмут із Забарним розписав мирову з Вест Гемом: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Борнмут, #Брайтон, #Вест Гем, #Евертон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Крістал Пелес, #Лутон, #Фулгем, #Шеффілд Юнайтед, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

У межах 1-го туру АПЛ відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ
12 серпня, 1 тур

Арсенал - Ноттінгем 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Нкетіа, 2:0 - 32 Сака, 2:1 - 82 Авонії

Українець Олександр Зінченко пропустив матч через пошкодження.

Борнмут - Вест Гем 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Боуен, 1:1 - 82 Соланке

Захисник Борнмута Ілля Забарний провів увесь матч на полі.

Брайтон - Лутон 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Марч, 2:0 - 71 Жоау (пен), 2:1 - 81 Морріс (пен), 3:1 - 85 Адінгра, 4:1 - 90+5 Фергюсон

Евертон - Фулгем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Рід

Шеффілд Юнайтед - Крістал Пелес 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 50 Едуар

Сьогодні, 12-го серпня, відбудеться ще один матч у чемпіонаті Англії:

19:30 Ньюкасл Юнайтед - Астон Вілла

Нагадаємо, дубль Голанда допоміг Манчестер Сіті розгромити Бернлі.

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