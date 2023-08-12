Арсенал без Зінченка переміг Ноттінгем, Борнмут із Забарним розписав мирову з Вест Гемом: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У межах 1-го туру АПЛ відбулося 5 матчів.
Чемпіонат Англії - АПЛ
12 серпня, 1 тур
Арсенал - Ноттінгем 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Нкетіа, 2:0 - 32 Сака, 2:1 - 82 Авонії
Українець Олександр Зінченко пропустив матч через пошкодження.
Борнмут - Вест Гем 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Боуен, 1:1 - 82 Соланке
Захисник Борнмута Ілля Забарний провів увесь матч на полі.
Брайтон - Лутон 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Марч, 2:0 - 71 Жоау (пен), 2:1 - 81 Морріс (пен), 3:1 - 85 Адінгра, 4:1 - 90+5 Фергюсон
Евертон - Фулгем 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 73 Рід
Шеффілд Юнайтед - Крістал Пелес 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 50 Едуар
Сьогодні, 12-го серпня, відбудеться ще один матч у чемпіонаті Англії:
19:30 Ньюкасл Юнайтед - Астон Вілла
Нагадаємо, дубль Голанда допоміг Манчестер Сіті розгромити Бернлі.
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