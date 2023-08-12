Клуб АПЛ побореться за Маліновського з Дженоа та Болоньєю

Українець може продовжити кар'єру в Англії

Джерело - Чемпіон.

Нові клуби приєдналися до боротьби за півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

У переговори з Марселем вже вступив Дженоа.

На українця також претендує неназваний клуб АПЛ, але "грифони" "наполягають на своєму". Пропозицію Марселю також зробила Болонья.

ESCLUSIVA- Genoa show, trattativa con il @OM_Officiel per Ruslan Malinovskyi. Concorrenza da una squadra di Premier League ma il Grifone spinge forte. Retroscena: sul nazionale ucraino si era mosso anche il Bologna — Daniele Longo (@86_longo) August 12, 2023

Нагадаємо, у Маліновського є пропозиція з Саудівської Аравії.

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