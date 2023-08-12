Головне
"В Україні 6-7 разів на день лунає сирена, але люди намагаються жити своїм життям": велика розмова Олександра Зінченка з Ріо Фердінандом
Сьогодні 11:42 797
Збірна Англії переграла Колумбію в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:43 179
Збірна Австралії у серії пенальті здолала Францію в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:11 277
ПСЖ оголосив про перехід Дембеле
Сьогодні 13:08 235
Кейн став гравцем Баварії
Сьогодні 11:20 393
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 00:12 4131
Дубль Голанда допоміг Манчестер Сіті розгромити Бернлі в 1 турі АПЛ
Сьогодні 00:01 574
Шахтар проявляє інтерес до вінгера Осера та збірної Малі Сінайоко
Вчора 22:50 489
Учасники телепулу УПЛ хочуть перейти на модель pay-per-view
Вчора 19:21 557
Карпати здолали Прикарпаття, Лівий берег розгромив Чернігів: результати 3 туру Першої ліги
Вчора 18:59 1366
Прямі трансляції

Кейн зворушливо попрощався з Тоттенгемом

Гаррі Кейн став гравцем Баварії
Сьогодні 15:24 329 0
Кейн зворушливо попрощався з Тоттенгемом
Фото - Getty Images
#Баварія, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн попрощався з уболівальниками Тоттенгема.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Привіт усім, я хочу першим повідомити вам, уболівальникам Тоттенгема, що сьогодні я залишаю клуб. Очевидно, що зараз мене переповнює багато емоцій. Мені сумно залишати клуб, в якому я провів майже 20 років свого життя, від 11-річного хлопчика до 30-річного чоловіка. У Тоттенгемі в мене було дуже багато чудових моментів і особливих спогадів, які я буду пам'ятати завжди.

Важливо: Кейн став гравцем Баварії

Це слова подяки всім моїм партнерам, які оточували мене впродовж усіх цих років, усім тренерам і кожному працівнику клубу - від вантажника до кухаря. Кожен був залучений. У мене були особливі стосунки з багатьма людьми.

І найбільша подяка вам, фанатам Тоттенгема. З того моменту, як я почав грати, я став одним із вас і віддав усе, що міг, щоб ви пишалися мною, і намагався подарувати вам якомога більше особливих моментів і спогадів, які, сподіваюся, залишаться назавжди.

Я відчув, що настав час йти. Я не хотів іти посеред сезону на тлі чуток про невизначене майбутнє. Ви знаєте, що новому тренеру і гравцям важливо сконцентруватися, щоб повернути Тоттенгем на високі позиції і боротися за трофеї.

Тому я бажаю удачі Енджі Постекоглу і всім хлопцям. Тепер я буду дивитися матчі Тоттенгема з фанатського погляду і дуже сподіваюся, що команда буде успішною. Це звернення до всіх фанатів Тоттенгема з усього світу, які підтримували мене і мою сім'ю на цьому шляху. Ми запам'ятаємо це назавжди і ніколи не забудемо, про ті моменти, які ми пережили разом.

Дякую вам. Я буду дивитися цей сезон. Удачі Тоттенгему і всьому клубу. Це не прощання - ніколи не знаєш, як складеться майбутнє, але це спасибі. Скоро побачимося", - зазначив Кейн.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Harry Kane (@harrykane)

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6664
Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів 4347
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 33255
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 11247
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 4131
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7864
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 52310 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213682 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32748
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15536
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 153076 7
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17806 3