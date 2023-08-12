Кейн зворушливо попрощався з Тоттенгемом

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн попрощався з уболівальниками Тоттенгема.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Привіт усім, я хочу першим повідомити вам, уболівальникам Тоттенгема, що сьогодні я залишаю клуб. Очевидно, що зараз мене переповнює багато емоцій. Мені сумно залишати клуб, в якому я провів майже 20 років свого життя, від 11-річного хлопчика до 30-річного чоловіка. У Тоттенгемі в мене було дуже багато чудових моментів і особливих спогадів, які я буду пам'ятати завжди.

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Це слова подяки всім моїм партнерам, які оточували мене впродовж усіх цих років, усім тренерам і кожному працівнику клубу - від вантажника до кухаря. Кожен був залучений. У мене були особливі стосунки з багатьма людьми.

І найбільша подяка вам, фанатам Тоттенгема. З того моменту, як я почав грати, я став одним із вас і віддав усе, що міг, щоб ви пишалися мною, і намагався подарувати вам якомога більше особливих моментів і спогадів, які, сподіваюся, залишаться назавжди.

Я відчув, що настав час йти. Я не хотів іти посеред сезону на тлі чуток про невизначене майбутнє. Ви знаєте, що новому тренеру і гравцям важливо сконцентруватися, щоб повернути Тоттенгем на високі позиції і боротися за трофеї.

Тому я бажаю удачі Енджі Постекоглу і всім хлопцям. Тепер я буду дивитися матчі Тоттенгема з фанатського погляду і дуже сподіваюся, що команда буде успішною. Це звернення до всіх фанатів Тоттенгема з усього світу, які підтримували мене і мою сім'ю на цьому шляху. Ми запам'ятаємо це назавжди і ніколи не забудемо, про ті моменти, які ми пережили разом.

Дякую вам. Я буду дивитися цей сезон. Удачі Тоттенгему і всьому клубу. Це не прощання - ніколи не знаєш, як складеться майбутнє, але це спасибі. Скоро побачимося", - зазначив Кейн.