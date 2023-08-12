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Дембеле підписав контракт із ПСЖ до літа 2028 року

Дембеле переходить у ПСЖ
Сьогодні 11:10 113 0
Дембеле підписав контракт із ПСЖ до літа 2028 року
Фото - Getty Images
#Барселона, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Усман Дембеле

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Усман Дембеле підписав контракт із ПСЖ до літа 2028 року.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо з посиланням на джерела у паризькому клубі.

Раніше повідомлялося, що "синьо-гранатові" затягують трансфер футболіста збірної Франції. ПСЖ встиг активувати 50-мільйонну клаусулу гравця у понеділок, 31 липня, проте довгий час не міг отримати від Барселони документи для завершення переходу.

Минулого сезону вінгер провів 35 матчів за Барселону у всіх турнірах. На його рахунку — вісім голів та дев’ять асистів.

Нагадаємо, Дембеле пройшов медогляд у ПСЖ.

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