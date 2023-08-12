Джерело - Чемпіон.
Вінгер Барселони Усман Дембеле підписав контракт із ПСЖ до літа 2028 року.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо з посиланням на джерела у паризькому клубі.
Раніше повідомлялося, що "синьо-гранатові" затягують трансфер футболіста збірної Франції. ПСЖ встиг активувати 50-мільйонну клаусулу гравця у понеділок, 31 липня, проте довгий час не міг отримати від Барселони документи для завершення переходу.
Минулого сезону вінгер провів 35 матчів за Барселону у всіх турнірах. На його рахунку — вісім голів та дев’ять асистів.
Нагадаємо, Дембеле пройшов медогляд у ПСЖ.