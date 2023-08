Кейн пройшов першу частину медогляду в Баварії

Баварія близька до підписання нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Футболіст вже прибув до Мюнхена, де пройшов першу частину медогляду.

Англієць виступатиме за новий клуб під номером 9.

ℹ️ @HKane, first part of his medical is done ✅ 🏥



✔️ #Kane is set to get the No. 9️⃣



🎥: @hannessude | @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/lfraTt5308