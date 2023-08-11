Головне
Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:23 1306
Янніс не зіграє за Грецію на чемпіонаті світу-2023 з баскетболу
Сьогодні 16:20 160
Луческу розкритикував Ярмоленка після поразки від Аріса
Сьогодні 13:37 702
Збірна Японії поступилася Швеції в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:40 281 1
Стала відома клаусула в контракті Трубіна
Сьогодні 11:17 681
Луческу пояснив поразку від Аріса
Сьогодні 08:29 643
Аріс - Динамо 1:0: огляд матчу
Сьогодні 08:10 1050
Збірна Іспанії здолала Нідерланди в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 07:03 698
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Сьогодні 05:22 2236
Дніпро-1 у більшості поступився Славії: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 2024 1
Прямі трансляції

Марселіно: Не виключено, що Маліновський залишить Марсель

Тренер Марселя провів пресконференцію перед матчем з Реймсом
Сьогодні 16:38 176 0
Марселіно: Не виключено, що Маліновський залишить Марсель
Фото: Getty Images
#Руслан Маліновський, #Марселіно, #Марсель

Джерело - офіційний сайт Марселя.

У Марселі не розраховують на українського півзахисника Руслана Маліновського.

Про це розповів тренер команди Марселіно.

"Дженгіз Ундер не тренувався через фізичну проблему. Щодо Руслана Маліновського, то на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб. Я тут з 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня.

  Актуально: У Торіно спростували трансфер Маліновського

Ми провели разом місяць. Я не розраховував на згаданих гравців у матчі, але потрібно почекати кілька матчів, щоб знати, на кого я розраховую. У нас багато матчів, будемо чергуватися, є новачки", - сказав Марселіно.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 31761
Усі загинули. Уявляєте - всі! 44 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини Усі загинули. Уявляєте - всі! 44 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини 20308
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО 2236
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2806
Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном 3613
Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій 8739
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77463
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 52258 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213642 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 24633
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22283
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 294096