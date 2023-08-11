Марселіно: Не виключено, що Маліновський залишить Марсель

Тренер Марселя провів пресконференцію перед матчем з Реймсом

Джерело - офіційний сайт Марселя.

У Марселі не розраховують на українського півзахисника Руслана Маліновського.

Про це розповів тренер команди Марселіно.

"Дженгіз Ундер не тренувався через фізичну проблему. Щодо Руслана Маліновського, то на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб. Я тут з 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня.

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Ми провели разом місяць. Я не розраховував на згаданих гравців у матчі, але потрібно почекати кілька матчів, щоб знати, на кого я розраховую. У нас багато матчів, будемо чергуватися, є новачки", - сказав Марселіно.

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