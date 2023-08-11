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Анчелотті: Повністю довіряю Луніну

Карло Анчелотті підтримав Андрія Луніна
Сьогодні 15:45 315 0
Анчелотті: Повністю довіряю Луніну
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що повністю довіряє Андрію Луніну, який стає основним воротарем "вершкових" після травми Тібо Куртуа.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Учорашній день був невдалим для всіх нас. Ми всі дуже засмучені тим, що трапилося з Куртуа. Дуже сумно. У футболі трапляються травми, ми сподіваємося, що він скоро видужає. Зараз ми повинні підтримувати Луніна. Ми повністю віримо в нього.

Я спокійний за Луніна. Йому не вистачає досвіду, але він дуже добре проявив себе на передсезонці", - відзначив Анчелотті.

Нагадаємо, основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібних зв'язок, через що може пропустити весь наступний сезон.

Раніше Анчелотті заблокував підписання Де Хеа.

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