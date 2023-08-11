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Лутон Таун підписав Барклі

Новачок АПЛ підсилився півзахисником
Сьогодні 14:25 194 0
Лутон Таун підписав Барклі
#Барклі, #Лутон

Джерело - Чемпіон.

Англійський півзахисник Росс Барклі перейшов у Лутон Таун на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

29-річний хавбек підписав контракт з англійською командою після відходу вільним агентом із Ніцци.

У сезоні-2022/2023 Барклі зіграв 28 матчів за Ніццу у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма голами та двома результативними передачами. 

Орієнтовна вартість футболіста, за даними інтернет-порталу Transfermarkt, – 6 млн євро.

Відзначимо, що раніше Барклі виступав за Челсі.

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