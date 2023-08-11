Лутон Таун підписав Барклі

Джерело - Чемпіон.
Англійський півзахисник Росс Барклі перейшов у Лутон Таун на правах вільного агента.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
29-річний хавбек підписав контракт з англійською командою після відходу вільним агентом із Ніцци.
У сезоні-2022/2023 Барклі зіграв 28 матчів за Ніццу у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма голами та двома результативними передачами.
Орієнтовна вартість футболіста, за даними інтернет-порталу Transfermarkt, – 6 млн євро.
Відзначимо, що раніше Барклі виступав за Челсі.