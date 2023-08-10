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Реал визначився з потенційними підписаннями на позицію воротаря

Сьогодні 17:57 378 0
Реал визначився з потенційними підписаннями на позицію воротаря
Фото: Getty Images

Головний тренер Реала Карло Анчелотті не довіряє Андрію Луніну після пошкодження Тібо Куртуа.

Про це повідомляє журналіст Relevo Родра.

Серед варіантів для підсилення голендерської позиції є Кепа Аррісабалага з Челсі та воротар Севільї Яссін Буну.

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