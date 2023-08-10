Реал визначився з потенційними підписаннями на позицію воротаря

Головний тренер Реала Карло Анчелотті не довіряє Андрію Луніну після пошкодження Тібо Куртуа.

Про це повідомляє журналіст Relevo Родра.

Серед варіантів для підсилення голендерської позиції є Кепа Аррісабалага з Челсі та воротар Севільї Яссін Буну.

Qué pena más grande. Benzema, Courtois y Vinicius. El Madrid ya ha perdido a dos de sus tres jugadores más importantes para este curso.



La idea: fichar un portero titular. Ancelotti no confía en Lunin, como contamos en @relevo, y gustan Bono y Kepa. Habrá más opciones — Rodra (@Rodra10_97) August 10, 2023

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