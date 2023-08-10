Реал визначився з потенційними підписаннями на позицію воротаря

Головний тренер Реала Карло Анчелотті не довіряє Андрію Луніну після пошкодження Тібо Куртуа.
Про це повідомляє журналіст Relevo Родра.
Серед варіантів для підсилення голендерської позиції є Кепа Аррісабалага з Челсі та воротар Севільї Яссін Буну.
Qué pena más grande. Benzema, Courtois y Vinicius. El Madrid ya ha perdido a dos de sus tres jugadores más importantes para este curso.— Rodra (@Rodra10_97) August 10, 2023
La idea: fichar un portero titular. Ancelotti no confía en Lunin, como contamos en @relevo, y gustan Bono y Kepa. Habrá más opciones
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!