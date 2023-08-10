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Мбаппе не збирається залишати ПСЖ цього літа

Контракт гравця закінчується через рік
Сьогодні 16:19 219 0
Мбаппе не збирається залишати ПСЖ цього літа
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Le Parisien.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфі, що він не збирається йти з команди у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Le Parisien.

Контракт гравця закінчується через рік, після чого він зможе піти як вільний агент. У клубі своєю чергою вирішили, що у такому випадку він взагалі не гратиме за парижан у сезоні-2023/24.

Форвард також не збирається продовжувати контракт. У ПСЖ вважають, що він домовився з Реалом про перехід на правах вільного агента через рік. При цьому він не приєднається до мадридського клубу цього літа.

Мбаппе також раніше відхилив пропозицію Аль-Хілаля з зарплатою у 200 мільйонів євро на рік та можливістю через рік перейти в Реал.

Нагадаємо, футболки з прізвищем Мбаппе зникли з магазинів ПСЖ.

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