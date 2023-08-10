Головне
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного
Вчора 20:26 4144 1
Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:47 1643
Ворскла може звільнити Скрипника
Вчора 09:11 1250
Кухаревич дебютував за Свонсі
Вчора 08:50 775
Лопетегі залишив Вулвергемптон
Вчора 08:38 557
Костюк поступилась у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі
Вчора 08:26 927 1
Кіченок вийшла у друге коло парного турніру WTA 1000 у Монреалі
Вчора 08:10 544
Гол Кочергіна допоміг Ракуву перемогти Аріс: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
08.08.2023 23:56 1085
Чернуха здобула золоту медаль у потрійному стрибку на ЧЄ U-20
08.08.2023 22:42 1132
Українець Кочергін швидким голом відкрив рахунок у важливому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО
08.08.2023 21:47 1458
Прямі трансляції

Ворскла спростувала конфлікт керівництва зі Скрипником

У Ворсклі відреагували на інформацію ЗМІ
Сьогодні 09:10 325 0
Ворскла спростувала конфлікт керівництва зі Скрипником
#Віктор Скрипник, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Ворскла заперечила чутки про конфлікт між головним тренером Віктором Скрипником та керівництвом клубу.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Офіційно: футбольний клуб Ворскла повідомляє, що інформація про внутрішній конфлікт між керівництвом і тренерським штабом, подана деякими ЗМІ, не відповідає дійсності.

Після гри з Рухом у Львові відбулася звичайна бесіда, без втручання в роботу одне одного. Не сумніваємось, перемоги попереду. Віримо в команду!" - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Ворскла може звільнити Скрипника.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловік Світоліної виконав ефектний удар у стрибку під час переможного матчу з 4-ю ракеткою світу - ВІДЕО Чоловік Світоліної виконав ефектний удар у стрибку під час переможного матчу з 4-ю ракеткою світу - ВІДЕО 10675
Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО 2229
Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів 1643
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 4144 1
Став відомий транслятор матчів Динамо з Арісом Став відомий транслятор матчів Динамо з Арісом 1430
Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи 1275
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3158
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32702
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14476 2
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19325 7
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15501
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38311 1