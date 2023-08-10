Ворскла спростувала конфлікт керівництва зі Скрипником

Джерело - Чемпіон.
Ворскла заперечила чутки про конфлікт між головним тренером Віктором Скрипником та керівництвом клубу.
Про це йдеться в заяві клубу.
"Офіційно: футбольний клуб Ворскла повідомляє, що інформація про внутрішній конфлікт між керівництвом і тренерським штабом, подана деякими ЗМІ, не відповідає дійсності.
Після гри з Рухом у Львові відбулася звичайна бесіда, без втручання в роботу одне одного. Не сумніваємось, перемоги попереду. Віримо в команду!" - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Ворскла може звільнити Скрипника.