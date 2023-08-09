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Піхальонок захворів напередодні матчу зі Славією

Сьогодні 22:39 204 0
Піхальонок захворів напередодні матчу зі Славією

Дніпро-1 готується до завтрашнього матчу кваліфікації Ліги Європи проти Славії.

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

Олександр Піхальонок пропустив передматчеве тренування через проблеми зі здоров’ям.

У лідера команди піднялася температура, тож він був змушений залишитися в готелі. Рішення щодо його участі в матчі буде ухвалено в завтра.

Новачки команди Богдан Лєднєв та Олександр Філіппов вже провели перше тренування в складі нової команди. До загальної групи також приєднався Василь Кравець, який відновився після пошкодження.

У матчі зі Славією Дніпру-1 точно не допоможуть травмовані Євген Волинець та Денис Мірошниченко, а також Володимир Танчик, який пропускатиме гру через дискваліфікацію.

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