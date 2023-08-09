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Півзахисник Барселони Кессі став гравцем Аль-Ахлі

Гравець пройшов медогляд у Парижі
Сьогодні 21:54 145 0
Півзахисник Барселони Кессі став гравцем Аль-Ахлі
#Аль-Ахлі, #Барселона, #Кессі

Джерело - Чемпіон.

Аль-Ахлі підписав півзахисника Франка Кессі з Барселони.

Про це повідомляє пресслужба саудівського клубу.

26-річний івуарієць підписав контракт на три сезони - до літа 2026 року.

Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Гравець пройшов медогляд у Парижі.

Нагадаємо, захисник Роми підписав контракт з Аль-Ахлі.

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