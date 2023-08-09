Півзахисник Барселони Кессі став гравцем Аль-Ахлі

Джерело - Чемпіон.
Аль-Ахлі підписав півзахисника Франка Кессі з Барселони.
Про це повідомляє пресслужба саудівського клубу.
26-річний івуарієць підписав контракт на три сезони - до літа 2026 року.
Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Гравець пройшов медогляд у Парижі.
🫡💚#WelcomeKessié pic.twitter.com/G7uhxctXcN— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 9, 2023
Нагадаємо, захисник Роми підписав контракт з Аль-Ахлі.
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