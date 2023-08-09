Луческу: 0:0 - це буде хороший результат для нас

Для Динамо буде хорошим результатом нічия в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького Аріса.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Просто хочу, щоб вони не припускалися помилок. Але на нас очікує зовсім інший турнір. Приміром, наш захист відіграв дуже добре проти Аль-Хілаля, ми виграли той матч - 1:0. Думаю, якщо ми завтра зіграємо 0:0, це буде хороший результат для нас", - сказав Луческу.