У Динамо залишається певна частка від наступного продажу Лєднєва

Новачок Дніпра-1 Богдан Лєднєв готовий зіграти проти Славії в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"У Динамо залишається певна частка від наступного трансферу Богдана Лєднєва. Богдан вже зараз у Празі, принаймні суто формально він готовий зіграти завтра за Дніпро-1 в кваліфікації Ліги Європи проти Славії, щоб потім, можливо, зіграти проти Зорі, де за усіма даними він мав опинитися ще вчора", - сказав Співаковський.