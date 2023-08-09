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У Динамо залишається певна частка від наступного продажу Лєднєва

Стали відомі деталі трансферу Лєднєва в Дніпро-1
Сьогодні 20:52 331 0
У Динамо залишається певна частка від наступного продажу Лєднєва
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1, #Богдан Лєднєв

Джерело - Чемпіон.

Новачок Дніпра-1 Богдан Лєднєв готовий зіграти проти Славії в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"У Динамо залишається певна частка від наступного трансферу Богдана Лєднєва. Богдан вже зараз у Празі, принаймні суто формально він готовий зіграти завтра за Дніпро-1 в кваліфікації Ліги Європи проти Славії, щоб потім, можливо, зіграти проти Зорі, де за усіма даними він мав опинитися ще вчора", - сказав Співаковський.

Нагадаємо, стали відомі арбітри матчу Славія - Дніпро-1 у Лізі Європи.

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