У Динамо залишається певна частка від наступного продажу Лєднєва

Джерело - Чемпіон.
Новачок Дніпра-1 Богдан Лєднєв готовий зіграти проти Славії в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
"У Динамо залишається певна частка від наступного трансферу Богдана Лєднєва. Богдан вже зараз у Празі, принаймні суто формально він готовий зіграти завтра за Дніпро-1 в кваліфікації Ліги Європи проти Славії, щоб потім, можливо, зіграти проти Зорі, де за усіма даними він мав опинитися ще вчора", - сказав Співаковський.
Нагадаємо, стали відомі арбітри матчу Славія - Дніпро-1 у Лізі Європи.
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