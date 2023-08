Евертон може підписати форварда ПСЖ Екітіку

Евертон має намір поборотися за форварда ПСЖ Юго Екітіку.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

На майбутніх переговорах між ПСЖ та Евертоном буде обговорюватись оренда з правом викупу, яке за виконання певних умов може стати обов'язковим.

Поки що переговори і з самим гравцем, і з ПСЖ перебувають на початковій стадії - ще немає конкретики щодо сум та умов трансферу.

Everton have concrete interest in Hugo Ekitike. Told negotiation will take place over loan deal with buy option clause that can become mandatory 🔵🇫🇷



Terms of the deal and numbers not discussed yet, still at early stages with both PSG and player side. pic.twitter.com/KB6SKIgSPh