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Евертон може підписати форварда ПСЖ Екітіку

"Іриски" можуть орендувати французького нападника
Сьогодні 18:16 181 0
Евертон може підписати форварда ПСЖ Екітіку
#Евертон, #ПСЖ, #Юго Екітіка

Джерело - Чемпіон.

Евертон має намір поборотися за форварда ПСЖ Юго Екітіку.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

На майбутніх переговорах між ПСЖ та Евертоном буде обговорюватись оренда з правом викупу, яке за виконання певних умов може стати обов'язковим.

Поки що переговори і з самим гравцем, і з ПСЖ перебувають на початковій стадії - ще немає конкретики щодо сум та умов трансферу.

Раніше Евертон з Миколенком переграв Спортінг.

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