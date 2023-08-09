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Баварія хоче орендувати голкіпера Челсі

Баварія шукає голкіпера
Сьогодні 11:28 284 0
Баварія хоче орендувати голкіпера Челсі
Фото - gettyimages
#Аррісабалага, #Баварія, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Баварія хоче підписати голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє Sport1.

Вказано, що німецький клуб хотів би орендувати гравця на рік з правом викупу контракту. Водночас конкретних переговорів між клубами поки що не було.

Мюнхенці терміново шукають нового воротаря, бо Мануель Ноєр через травму може не зіграти у 2023 році. Останніми тижнями та місяцями 37-річний німець відчував під час тренувань біль та дискомфорт.

Крім того, наприкінці травня воротарю хірургічним шляхом видалили гвинт з ноги, яку він зламав 9 грудня 2022 року, катаючись на лижах у відпустці.

У першій команді Баварії серед голкіперів залишився лише Свен Ульрайх. 28-річний Кепа у минулому сезоні провів 39 матчів за Челсі, пропустив 45 голів і 12 разів відіграв "на нуль".

Раніше Інтер підписав голкіпера Баварії Яна Зоммера.

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