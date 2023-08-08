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Дніпро-1 відхилив дві пропозиції щодо Сватка

Гравцем цікавився не тільки Лудогорець
Сьогодні 20:11 392 0
Дніпро-1 відхилив дві пропозиції щодо Сватка
#СК Дніпро-1, #Олександр Сваток

Джерело - sport.ua.

Дніпро-1 дійсно отримав від Лудогорця пропозицію в розмірі 1 мільйона євро щодо капітана команди Олександра Сватка. 

Цю інформацію підтвердив журналіст Ігор Бурбас.

Ця пропозиція надійшла віцечемпіонам України ще три тижні тому і була відхилена. Також Дніпро-1 отримав пропозицію і від турецького Адана Демірспора, але і її було відхилено.

Дніпро-1 оцінює захисника вище, ніж в 1 мільйон євро. Потенційним покупцям для підписання Сватка доведеться виплатити прописану в нього в контракті клаусулу.

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