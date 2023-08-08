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Алібеков і Вакула можуть приєднатися до Чорноморця

Півзахисник Динамо перебуває на перегляді
Сьогодні 18:26 148 0
Алібеков і Вакула можуть приєднатися до Чорноморця
#Чорноморець

Джерело - ТаТоТаке.

Чорноморець переглядає півзахисника Динамо Ахмеда Алібекова, а також очікує у своєму розташуванні вінгера Владислава Вакулу, останнім клубом якого був Полісся.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

25-річний Алібеков у структурі київського Динамо перебуває з 17 років, проте за столичний клуб він зіграв лише 8 разів, регулярно здаючись в оренди: Слован Ліберець, уфа, Зоря, ПФК Львів. У складі останнього клубу він у другій половині минулого сезону провів 13 матчів в УПЛ, отримав 4 жовті картки.

24-річний Вакула з 2019 до 2022 року належав Шахтарю. Також багато грав в орендах: Маріуполь, Десна, Ворскла, Полісся. Саме до житомирського клубу він перейшов на постійній основі у вересні минулого року, зіграв минулого сезону 17 матчів, забив гол, віддав один асист.

Крім футбольних талантів, Вакула відомий неоднозначною поведінкою поза поля. Так, у 2021 році він потрапив у ДТП у стані алкогольного сп’яніння, через що зірвалася його чергова оренда до Маріуполя. Згодом тренер Полісся Юрій Калитвинцев попереджав, що не має наміру “виховувати” футболіста. Житомирський клуб не включив Вакулу до заявки на сезон 2023/24.

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