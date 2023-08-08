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Жіноча збірна України залишилася без головного тренера

Кортес залишив команду
Сьогодні 16:54 203 0
Жіноча збірна України залишилася без головного тренера
#Луїс Кортес

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з футболу залишилася без головного тренера.

Луїс Кортес оголосив про свій відхід на особистій сторінці в Інстаграмі.

Причина - контракт тренера закінчується 31 серпня поточного року і не буде продовжений. Він очолював команду з листопада 2021 року.

У своїй заяві Кортес зазначив, що мав на меті побудувати в Україні амбітний проект, однак через широкомасштабне вторгнення росії його реалізація стала неможливою.

Зазначимо, що Українська асоціація футболу (УАФ) поки що не оголосила ні про звільнення Кортеса, ні про те, хто обійме його посаду.

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Допис, поширений Lluís Cortés (@llcortes14)

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