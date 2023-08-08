Визначилися всі чвертьфіналісти жіночого чемпіонату світу

Чвертьфінали відбудуться 11-12 серпня

Джерело - Чемпіон.

Відбулися всі матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

За їх підсумками до 1/4 фіналу вийшли збірні Іспанії, Японії, Нідерландів, Швеції, Англії, Австралії, Колумбії та Франції.

Результати матчів 1/8 фіналу:

5 серпня

Швейцарія - Іспанія (Окленд, 08:00) - 1:5

Японія - Норвегія (Веллінгтон, 11:00) - 3:1

6 серпня

Нідерланди - ПАР (Сідней, стадіон Сідней, 05:00) - 2:0

Швеція - США (Мельбурн, 12:00) - 0:0 (пен. 5:4)

7 серпня

Англія - Нігерія (Брісбен, 10:30) - 0:0 (пен. 4:2)

Австралія - Данія (Сідней, стадіон Австралія, 13:30) - 2:0

8 серпня

Колумбія - Ямайка (Мельбурн, 11:00) - 1:0

Франція - Марокко (Аделаїда, 14:00) - 4:0

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Сформувалися наступні чвертьфінальні пари:

11 серпня

Іспанія - ПАР (Веллінгтон, 04:00)

Японія - Швеція (Окленд, 10:30)

12 серпня

Австралія - Франція (Брісбен, 12:00)

Англія - Колумбія (Сідней, стадіон Австралія, 13:30)