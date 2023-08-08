Визначилися всі чвертьфіналісти жіночого чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Відбулися всі матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.
За їх підсумками до 1/4 фіналу вийшли збірні Іспанії, Японії, Нідерландів, Швеції, Англії, Австралії, Колумбії та Франції.
Результати матчів 1/8 фіналу:
5 серпня
Швейцарія - Іспанія (Окленд, 08:00) - 1:5
Японія - Норвегія (Веллінгтон, 11:00) - 3:1
6 серпня
Нідерланди - ПАР (Сідней, стадіон Сідней, 05:00) - 2:0
Швеція - США (Мельбурн, 12:00) - 0:0 (пен. 5:4)
7 серпня
Англія - Нігерія (Брісбен, 10:30) - 0:0 (пен. 4:2)
Австралія - Данія (Сідней, стадіон Австралія, 13:30) - 2:0
8 серпня
Колумбія - Ямайка (Мельбурн, 11:00) - 1:0
Франція - Марокко (Аделаїда, 14:00) - 4:0
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сформувалися наступні чвертьфінальні пари:
11 серпня
Іспанія - ПАР (Веллінгтон, 04:00)
Японія - Швеція (Окленд, 10:30)
12 серпня
Австралія - Франція (Брісбен, 12:00)
Англія - Колумбія (Сідней, стадіон Австралія, 13:30)