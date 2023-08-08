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Збірна Франції розгромила Марокко в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023

Визначився останній чвертьфіналіст турніру
Сьогодні 16:09 104 0
Збірна Франції розгромила Марокко в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції святкувала впевнену перемогу над Марокко у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 4:0. У француженок дубль оформила Ле Соммер.

Збірна Франції стала 8-ою чвертьфіналісткою турніру. 

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Матчі 1/4 фіналу ЧС-2023 відбудуться 11-12 серпня.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/8 фіналу, 8 серпня

Франція - Марокко 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 15 Діані, 2:0 - 20 Далі, 3:0 - 23 Ле Соммер, 4:0 - 71 Ле Соммер

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