Збірна Колумбії здолала Ямайку та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
Збірна Колумбії святкувала перемогу над Ямайкою у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забила Усме.
Збірна Колумбії стала 7-ою чвертьфіналісткою турніру.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні, 8 серпня, на ЧС-2023 відбудеться останній матч 1/8 фіналу: Франція - Марокко.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/8 фіналу, 8 серпня
Колумбія - Ямайка 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 51 Усме