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Збірна Колумбії здолала Ямайку та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Визначився сьомий чвертьфіналіст турніру
Сьогодні 13:05 234 0
Збірна Колумбії здолала Ямайку та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Колумбії святкувала перемогу над Ямайкою у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забила Усме.

Збірна Колумбії стала 7-ою чвертьфіналісткою турніру. 

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Сьогодні, 8 серпня, на ЧС-2023 відбудеться останній матч 1/8 фіналу: Франція - Марокко.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/8 фіналу, 8 серпня

Колумбія - Ямайка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 51 Усме

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