Інтер узгодив новий контракт з Індзагі

Тренер отримає новий контракт

Інтер та головний тренер Сімоне Індзагі найближчим часом підпишуть нову угоду.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Чинний контракт розрахований до літа 2024 року, сторони домовилися про продовження співпраці до 2025-го. Переговори вели протягом передсезонного турне команди в Японії. Індзагі вже дав згоду на нову угоду, яку підпишуть до початку сезону 19 серпня.

Індзагі тренує Інтер з літа 2021 року. Під його керівництвом команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів, виграла Кубок та два Суперкубки Італії. Минулого сезону "нерадзуррі" фінішували 3-ми в Серії А.

Раніше Інтер оголосив про підписання Зоммера.