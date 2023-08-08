Оболонь поскаржилась на суддівство у матчі з Динамо

Оболонь звернулася до Української Прем’єр-ліги та Комітету арбітрів Української асоціації футболу щодо спірних моментів у матчі другого туру УПЛ з Динамо (2:4).

Про це повідомляє пресслжба клубу.

“ФК Оболонь звернувся до УПЛ та Комітету арбітрів УАФ з клопотанням розглянути роботу та надати оцінку діям арбітрів. Матч 2-го туру УПЛ обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Івановим Юрієм та арбітром VAR – Омельченком Олександром.

Також ФК Оболонь просить пояснити, навіщо клубам платити великі гроші за оренду системи VAR, якщо у поєдинках існує можливість допуску подібних грубих помилок зі сторони бригади арбітрів на полі та арбітрів VAR?”, – йдеться у зверненні клубу.