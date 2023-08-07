Іньєста завтра підпише контракт з Емірейтс

Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста перейде в клуб Емірейтс з ОАЕ.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Уже сьогодні ввечері 39-річний іспанець прибуде в Дубай, а завтра вранці підпише контракт з новою командою.
Угода буде розрахована до кінця сезону 2023/24 з можливістю продовження ще на рік.
Andrés Iniesta signs for Emirates Club FC from Ras Al-khaimah in UAE — he will arrive in Dubai tonight 🚨🇪🇸🇦🇪— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023
Iniesta will sign the contract on Tuesday morning, it will be valid until June 2024 with option until 2025.
Here we go 🧞♂️ pic.twitter.com/x7Ky0wN6dv
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