Головне
Дніпро-1 може зіграти із Зорею у кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 15:25 823
ПСЖ оголосив про підписання нападника Бенфіки Рамуша
Сьогодні 23:35 79
Світоліна - Коллінс: прогноз букмекерів на матч 1-го кола Montreal WTA 1000
Сьогодні 17:00 1588
Лапін проведе бій в андеркарді Усик - Дюбуа
Сьогодні 16:35 344
Збірна Австралії переграла Данію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:37 281
Збірна Англії здолала Нігерію та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:27 307
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:49 65755
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
Сьогодні 11:18 6399
Реал за однієї умови готовий зробити пропозицію по Мбаппе
Сьогодні 09:37 960
УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 2 туру
Сьогодні 08:25 663
Прямі трансляції

Іньєста завтра підпише контракт з Емірейтс

Угода буде розрахована до кінця сезону 2023/24
Сьогодні 23:00 236 0
Іньєста завтра підпише контракт з Емірейтс
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста перейде в клуб Емірейтс з ОАЕ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Уже сьогодні ввечері 39-річний іспанець прибуде в Дубай, а завтра вранці підпише контракт з новою командою.

Угода буде розрахована до кінця сезону 2023/24 з можливістю продовження ще на рік.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 5025
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 5843
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 65755
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11509
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 27803
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця 6399
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35197 4
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20385
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39475
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17732 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22733
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10740 2