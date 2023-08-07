Іньєста завтра підпише контракт з Емірейтс

Угода буде розрахована до кінця сезону 2023/24

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста перейде в клуб Емірейтс з ОАЕ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Уже сьогодні ввечері 39-річний іспанець прибуде в Дубай, а завтра вранці підпише контракт з новою командою.

Угода буде розрахована до кінця сезону 2023/24 з можливістю продовження ще на рік.

Andrés Iniesta signs for Emirates Club FC from Ras Al-khaimah in UAE — he will arrive in Dubai tonight 🚨🇪🇸🇦🇪



Iniesta will sign the contract on Tuesday morning, it will be valid until June 2024 with option until 2025.



Here we go 🧞‍♂️ pic.twitter.com/x7Ky0wN6dv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!