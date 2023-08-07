Головне
Дніпро-1 може зіграти із Зорею у кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 15:25 823
ПСЖ оголосив про підписання нападника Бенфіки Рамуша
Сьогодні 23:35 78
Світоліна - Коллінс: прогноз букмекерів на матч 1-го кола Montreal WTA 1000
Сьогодні 17:00 1586
Лапін проведе бій в андеркарді Усик - Дюбуа
Сьогодні 16:35 344
Збірна Австралії переграла Данію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:37 281
Збірна Англії здолала Нігерію та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:27 307
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:49 65755
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
Сьогодні 11:18 6398
Реал за однієї умови готовий зробити пропозицію по Мбаппе
Сьогодні 09:37 959
УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 2 туру
Сьогодні 08:25 663
Прямі трансляції

Міжнародна федерація важкої атлетики не допустила росіян до ЧС-2023

Сьогодні 22:21 239 0
Міжнародна федерація важкої атлетики не допустила росіян до ЧС-2023

Виконавчий комітет міжнародної федерації важкої атлетики не допустив жодного російського спортсмена до чемпіонату світу-2023.

Про це повідомляє IWF.

Комітет затвердив список нейтральних спортсменів, які допущені до турніру. До нього увійшли 12 білоруських спортсменів, 7 членів обслуговуючого персоналу та 1 технічний суддя.

Жоден представник Росії не був допущений до змагань.

Чемпіонат світу відбудеться з 2 до 17 вересня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця 6398
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 65755
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11509
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 5025
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 27803
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 5843
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116447
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213491 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20578 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16361 6
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32647
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115950