Міжнародна федерація важкої атлетики не допустила росіян до ЧС-2023

Виконавчий комітет міжнародної федерації важкої атлетики не допустив жодного російського спортсмена до чемпіонату світу-2023.

Про це повідомляє IWF.

Комітет затвердив список нейтральних спортсменів, які допущені до турніру. До нього увійшли 12 білоруських спортсменів, 7 членів обслуговуючого персоналу та 1 технічний суддя.

Жоден представник Росії не був допущений до змагань.

Чемпіонат світу відбудеться з 2 до 17 вересня.

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