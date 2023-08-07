Менді має намір вимагати від Манчестер Сіті грошову компенсацію

Ексзахисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді має намір вимагати від клубу грошову компенсацію за відсторонення від команди під час розгляду його судової справи.

Про це повідомляє L’Equipe.

На час відсторонення виплата зарплати футболісту було заморожена. Зараз він хоче повернути частину цих коштів.

Розслідування щодо можливих десяти епізодів зґвалтування або сексуальних домагань розпочалося у серпні 2021 року.

У липні з футболіста було знято усі звинувачення.

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