Інгулець переграв Чернігів, Лівий берег поступився СК Полтаві: результати 2 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 серпня, відбулися матчі 2 туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
02 тур, 07 серпня
Чернігів - Інгулець 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Сітало, 0:2 - 84 Богунов
Гірник-Спорт - ФСК Маріуполь 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 52 Черткоєв
Діназ Вишгород - Кремінь 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 21 Шевченко (пен), 2:0 - 33 Шевченко (пен), 2:1 - 90+3 Савицький
Лівий берег - СК Полтава 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Шмигельський, 0:2 - 63 Опенасенко, 0:3 - 69 Перебора, 1:3 - 76 Якимів
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!