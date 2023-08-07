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Інгулець переграв Чернігів, Лівий берег поступився СК Полтаві: результати 2 туру Першої ліги

Результати 2 туру Першої ліги
Сьогодні 19:55 793 0
Інгулець переграв Чернігів, Лівий берег поступився СК Полтаві: результати 2 туру Першої ліги
#Гірник Спорт, #Інгулець, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чернігів, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 серпня, відбулися матчі 2 туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

02 тур, 07 серпня

Чернігів - Інгулець 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Сітало, 0:2 - 84 Богунов

Гірник-Спорт - ФСК Маріуполь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Черткоєв

Діназ Вишгород - Кремінь 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Шевченко (пен), 2:0 - 33 Шевченко (пен), 2:1 - 90+3 Савицький

Лівий берег - СК Полтава 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Шмигельський, 0:2 - 63 Опенасенко, 0:3 - 69 Перебора, 1:3 - 76 Якимів

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