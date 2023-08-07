Визначились арбітри матчу Славія - Дніпро-1

На матч Славія - Дніпро-1 призначена бельгійська бригада арбітрів

УЄФА призначила арбітрів на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Славія - Дніпро-1.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Головним арбітром буде 33-річний бельгієць Лоуренс Віссер.

На лінії йому допомагатимуть співвітчизники – Ріен Ванизере і Тібу Ніссен. Четвертий арбітр – Лотар Докхандт.

Спостерігач арбітражу – Хаім Яков з Ізраїлю. Делегат УЄФА – ірландець Патрік Демпсі.

Матч відбудеться 10 серпня і розпочнеться о 20 годині за київським часом.