Визначились арбітри матчу Славія - Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.ua.
УЄФА призначила арбітрів на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Славія - Дніпро-1.
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
Головним арбітром буде 33-річний бельгієць Лоуренс Віссер.
На лінії йому допомагатимуть співвітчизники – Ріен Ванизере і Тібу Ніссен. Четвертий арбітр – Лотар Докхандт.
Спостерігач арбітражу – Хаім Яков з Ізраїлю. Делегат УЄФА – ірландець Патрік Демпсі.
Матч відбудеться 10 серпня і розпочнеться о 20 годині за київським часом.