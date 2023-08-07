Головне
Довбик став гравцем Жирони
Вчора 13:53 1627 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:49 65316
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
Сьогодні 11:18 3953
Середа став срібним призером суперфіналу Кубка світу
Вчора 21:12 685
Усик - Дюбуа: усе про бій
Вчора 21:00 9311 2
Рух розгромив Ворсклу у 2 турі УПЛ
Вчора 20:52 844
Колос переміг Чорноморець у 2 турі УПЛ
Вчора 18:59 585
Зоря програла Кривбасу у 2 турі УПЛ
Вчора 18:55 558
Динамо може віддати Діалло в оренду в інший клуб УПЛ
Вчора 18:26 819
Шахтар програв Тоттенгему у благодійному матчі
Вчора 18:12 1093
Прямі трансляції

Визначились арбітри матчу Славія - Дніпро-1

На матч Славія - Дніпро-1 призначена бельгійська бригада арбітрів
Сьогодні 11:57 195 0
Визначились арбітри матчу Славія - Дніпро-1
#СК Дніпро-1, #Славія

Джерело - scdnipro1.com.ua.

УЄФА призначила арбітрів на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Славія - Дніпро-1.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Головним арбітром буде 33-річний бельгієць Лоуренс Віссер.

На лінії йому допомагатимуть співвітчизники – Ріен Ванизере і Тібу Ніссен.  Четвертий арбітр – Лотар Докхандт.

Спостерігач арбітражу – Хаім Яков з Ізраїлю. Делегат УЄФА – ірландець Патрік Демпсі.

Матч відбудеться 10 серпня і розпочнеться о 20 годині за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 9311 2
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 27056
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 5364
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 65316
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 11059
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 19463
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22242 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19247 7
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28450
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16179
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 78487
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22727