Мічел: Дуже задоволений Довбиком

Новачок Жирони Артем Довбик має всі необхідні характеристики для гри в атаці.

Про це розповів головний тренер Жирони Мічел.

"Це відмінний гравець. Він практично навіть не тренувався з нами, але вийшов на поле, не знаючи мови та не знаючи, що йому робити.

Це гравець з дуже хорошими фізичними можливостями, забивний та з такими необхідними характеристиками. Ми підписали нападника з великими очікуваннями, хоча ми не повинні тиснути на нього. Я дуже задоволений ним", - сказав Мічел.