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Мічел: Дуже задоволений Довбиком

Мічел прокоментував дебют Артема Довбика в товариському матчі з Лаціо
Сьогодні 11:46 283 0
Мічел: Дуже задоволений Довбиком
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - tribuna.com.

Новачок Жирони Артем Довбик має всі необхідні характеристики для гри в атаці.

Про це розповів головний тренер Жирони Мічел.

"Це відмінний гравець. Він практично навіть не тренувався з нами, але вийшов на поле, не знаючи мови та не знаючи, що йому робити.

Це гравець з дуже хорошими фізичними можливостями, забивний та з такими необхідними характеристиками. Ми підписали нападника з великими очікуваннями, хоча ми не повинні тиснути на нього. Я дуже задоволений ним", - сказав Мічел.

Нагадаємо, Довбик отримав 9-й номер у Жироні.

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