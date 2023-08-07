Кучер: Було багато помилок у простих ситуаціях

Гравці Дніпра-1 допускали багато помилок у простих ситуаціях матчу з Поліссям.

Про це розповів головний тренер дніпрян Олександр Кучер.

"Дуже важка гра для нас вийшла. Перший матч у чемпіонаті був емоційним. Видно, що бажання було багато, але і багато було помилок у простих ситуаціях. Особливо багато помилялися при передачах м’яча. Звісно, що коли ми вели 1:0, то треба було забити ще один гол і тоді б не було такої нервової кінцівки і все проходило б у спокійному руслі. Але ж і команда суперника все це розуміє, тому вони у кінці матчу почали багато грузити вперед, що і принесли їм успіх – спочатку штрафний, а потім і пенальті. Все це було через наші помилки. Ми десь у середині обрізалися, хтось підсковзнувся і впав… Але ж треба і розуміти, що проти нас грала дуже гарна команда, Так, вони тільки вийшли з Першої ліги, але вони добре укомплектувалися, у них хороший тренер, який вміє ставити гру. І сьогодні вони показали не тільки характер, а дуже добре захищалися і шукали свій шанс в нападі, і знайшли його. Добре, що все закінчилося так. Ми забили дуже потрібний гол – Бабенко вдало влучив, але, як кажуть, везе сильнішим.

Будемо дивитися, хто буде краще виглядати. У Третьякова теж було пошкодження і він пропустив багато, і не пройшов з нами усі збори. Зараз він відновився, але звичайно, що треба набрати функціональні кондиції, тоді буде краще. Так, є і Гуцуляк, і Ківінда, і Танчик. Є кому зіграти, але треба шукати оптимальний якийсь склад.

Так, є і Гуцуляк, і Ківінда, і Танчик. Є кому зіграти, але треба шукати якийсь оптимальний склад.

Мірошниченко попросив заміну за ходом гри, бо відчув біль у задній поверхні стегна. Зробимо медогляд і подивимося, як він буде себе почивати. У цілому, усі більш-менш у строю, окрім Волинця. Кравець уже завтра буде тренуватися у загальній групі", — розповів Кучер.