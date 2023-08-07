Аль-Іттіхад запропонував Салаху контракт на 180 млн євро

Мохаммед Салах може змінити клуб

Аль-Іттіхад розпочав переговори щодо трансферу вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Про це повідомляє Arriyadiyah.

Саудівський клуб пропонує 70 мільйонів євро Ліверпулю та 2-річний контракт на 180 млн самому футболісту.

Джерело, близьке до 31-річного єгиптянина, підтвердило виданню факт перемовин.

"Переговори між Салахом та Аль-Іттіхадом дійсно ведуться. Це все, що я можу сказати, інших подробить поки немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Салах виступає за мерсисайдців з липня 2017 року. За цей час півзахисник забив 186 голів та віддав 79 результативних передач у 305 матчах.

Раніше Арсенал обійшов Ліверпуль за кількістю Суперкубків Англії.