Аль-Іттіхад запропонував Салаху контракт на 180 млн євро

Джерело - tribuna.com.
Аль-Іттіхад розпочав переговори щодо трансферу вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.
Про це повідомляє Arriyadiyah.
Саудівський клуб пропонує 70 мільйонів євро Ліверпулю та 2-річний контракт на 180 млн самому футболісту.
Джерело, близьке до 31-річного єгиптянина, підтвердило виданню факт перемовин.
"Переговори між Салахом та Аль-Іттіхадом дійсно ведуться. Це все, що я можу сказати, інших подробить поки немає", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Салах виступає за мерсисайдців з липня 2017 року. За цей час півзахисник забив 186 голів та віддав 79 результативних передач у 305 матчах.
Раніше Арсенал обійшов Ліверпуль за кількістю Суперкубків Англії.