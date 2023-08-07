Фелікс може перейти в Аль-Хілаль

Джерело - sport.ua.
Атлетіко та саудівський Аль-Хілаль ведуть переговори про трансфер 23-трирічного півзахисника Жуана Фелікса.
Про це повідомляє O Jogo.
Мадридський клуб відхилив першу пропозицію Аль-Хілаля про оренду, бажаючи оформити повноцінний трансфер гравця.
Хоче бачити в своїй команді Фелікса і головний тренер саудівської команди Жуан Жезуш, який натякнув про нього: "Роналду, Бензема... Ми знаходимося в процесі підписання когось такого рівня".
Раніше повідомлялося, що Барселона орендує Фелікса.