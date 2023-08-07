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Фелікс може перейти в Аль-Хілаль

Фелікс знову може змінити клуб
Сьогодні 12:27 146 0
Фелікс може перейти в Аль-Хілаль
Фото - Getty Images
#Аль-Хілаль, #Атлетіко Мадрид, #Фелікс, #Жуан Фелікс

Джерело - sport.ua.

Атлетіко та саудівський Аль-Хілаль ведуть переговори про трансфер 23-трирічного півзахисника Жуана Фелікса.

Про це повідомляє O Jogo.

Мадридський клуб відхилив першу пропозицію Аль-Хілаля про оренду, бажаючи оформити повноцінний трансфер гравця.

Хоче бачити в своїй команді Фелікса і головний тренер саудівської команди Жуан Жезуш, який натякнув про нього: "Роналду, Бензема... Ми знаходимося в процесі підписання когось такого рівня".

Раніше повідомлялося, що Барселона орендує Фелікса.

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